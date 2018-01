In einer Fragerunde mit Investoren hat der CFO von Publisher Nexon, Shiro Uemura, bekannt gegeben, dass man den Helden-Shooter LawBreakers in der Bilanz abgeschrieben habe. Somit werde der Titel keine weiteren Verluste einfahren, wie PCGamesN berichtet. Ohne genaue Zahlen zu nennen, gibt Uemura doch an, dass der Großteil der 32,6 Millionen Dollar Ausgaben des Unternehmens im dritten Quartal 2017 für LawBreakers getätigt wurden. Die tatsächlich generierten Gewinne durch LawBreakers blieben dann weit hinter den Schätzungen zurück.

Ein teurer Fehler

Als Grund für diese kostspielige Fehlkalkulation nennt der Finanzchef des südkoreanischen Publishers den riesigen Erfolg von Playerunknown's Battlegrounds. Das Battle-Royale-Phänomen war im März 2017 in den Early Access gestartet und vom ersten Tag an ein großer Erfolg, der sich über den Sommer in phänomenale Höhen steigerte.

"Unsere Ergebnisse in Nordamerika im dritten Quartal fielen unterhalb unserer Prognose aus, hauptsächlich war das darauf zurückzuführen, dass LawBreakers hinter unseren Schätzungen zurück blieb. Wir hatten hohe Erwartungen für die Veröffentlichung. [...] Das Timing des Launch stellte sich als unglücklich heraus, genauer gesagt machte der Blockbuster Playerunknown's Battlegrounds das Geschäftsumfeld sehr schwierig - für First-Person-Shooter generell und für LawBreakers im Besonderen."

LawBreakers war eine große Hoffnung von Nexon, konnte sich aber keinen Platz im gesättigten Shooter-Genre erkämpfen. Obgleich der Titel in vielerlei Hinsicht einzigartig ist, ist er unterm Strich kein herausragender Shooter. Diese Faktoren, gepaart mit dem erstarkenden Battle-Royale-Genre, hatten den Hauptanteil am Scheitern von LawBreakers.

Nach dem Allzeithoch von 7,482 gleichzeitigen Spielern im Mai 2017 (laut SteamCharts) ging die Zahl stetig bergab und fällt seit November sogar unter 50. Als letzter Versuch, doch noch einen Erfolg mit LawBreakers zu erzielen, stünde dem Publisher noch der Schritt zum Free2Play-Shooter offen. Ob man sich dazu entschließt, ist allerdings offen.

Der Arena-Shooter LawBreakers ist bei Entwickler Boss Key Productions unter der Federführung von Industrie-Legende Cliff »Cliffy B« Bleszinski (Unreal Tournament, Gears of War) entstanden und am 7. August 2017 auf Steam erschienen. Aktuell kostet LawBreakers im Winter-Sale 14,99 Euro.