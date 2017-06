League of Legends - Honor-System: Wer fair spielt, soll Loot & Skins erhalten

Die Macher von League of Legends arbeiten bereits seit mehreren Jahren daran, ihr oft sehr »toxische« Community zum Umdenken zu bewegen. Bereits 2012 haben sie mit dem sogenannten Honor-System eine Spielmechanik eingeführt, mit der Spieler anderen Spielern im Anschluss an ein Match Fairness und Sportgeist attestieren können. Im März dieses Jahres wurde angekündigt, dass das System komplett überarbeitet wird, da es zu zu wenig Anreize bot und sich nicht der gewünschte Erfolg einstellte.

Nun hat Riot Games eine neue FAQ zum Thema veröffentlicht und präsentiert neue Details im Forum. Das überarbeitete Honor-System ist im OCE mt Patch 7.12 diese Woche gestartet und wird weltweit dann mit Patch 7.13 Ende des Monats ausgerollt.

Den oberhalb eingebundenen Bildschirm sehen Spieler in Zukunft nach jedem Match. Dort können die Mitspieler mit »Ehre« bedacht werden, also eine Form des »Dankesagens«. Die Kategorien teilen sich laut eines Forum posts von Riot DuckCurry wie folgt auf, die nach dem Klick auf einen Mitspieler auswählbar sind:

Stayed cool: That tilt-proof top laner who took a beating but didn’t give up

Great Shotcalling: The adc who made a slick Baron call after cleaning up a teamfight.

GG <3: The player who saved your butt or even just cracked a good joke.