League of Legends - LoL kriegt Koop-Modus per PvE-Event

Die neuen Star Guardians erscheinen bald für League of Legends - und sie bringen mit Invasion einen PvE-Koop-Modus für fünf Spieler mit. Erste Details gibt es in den offiziellen Foren vom Entwickler Riot Games.

Invasion soll später mehrere Maps bieten, als erste Karte wurde Valoran City Park angekündigt. Hier muss eine Invasion von Weltraum-Monstern abgewehrt werden, am Ende wartet ein großer Bosskampf. Zuvor muss man allerdings sieben Wellen mit unterschiedlichen Aufgaben überstehen. Mal muss das Team einen Punkt verteidigen, dann ums nackte Überleben kämpfen oder aus einem Bereich flüchten.

Die Feinde sind bekannte Champions, allerdings mit speziellen Skins und Fähigkeiten. LoL-Veteranen werden aber sofort Skarner, Kog'Maw oder Kha'Zix erkennen. Mit Healthpacks können die Spieler während den Kämpfen regenerieren, zwischen den einzelnen Runden gibt es Levelups und eine festgesetzte Menge Gold für neue Items.

Wann startet das Event?

Den Kollegen des Rift Heralds nach beginnt das große Star-Guardian-Event am 07. September, den Invasion-Modus sollte man entsprechend zu dem Datum erwarten. Die Star Guardians sind Anime-Skins für bestimmte Charaktere, die stark an Sailor Moon erinnern. 2015 erschien das erste Star-Guardian-Skin für Lux, in diesem Event werden Soraka, Ezreal, Miss Fortune, Ahri und Syndra das Lineup erweitern.

