Laut des aktuellen Superdata-Reports verdient League of Legends sehr ordentlich für ein kostenloses Spiel. Der Free2Play-Titel war mit 2,1 Milliarden US-Dollar an Umsatz finanziell am erfolgreichsten.

Gefolgt wird das MOBA von Dungeon Fighter Online mit 1,6 Milliarden und CrossFire mit 1,4 Milliarden. Beide Titel sind vor allem im asiatischen Raum bekannt und werden vom chinesischen Publisher-Riesen Tencent vertrieben. Dem gehört übrigens auch der LoL-Entwickler Riot Games, Tencent verfügt also über alle größeren Free2Play-Titel.

Erst auf Platz 4 kommt abgeschlagen World of Tanks mit 471 Millionen an Umsatz. Auf Platz 5 folgt der einzige andere MOBA-Konkurrent Dota 2 mit 406 Millionen.

Im Vergleich zu 2016 konnte LoL sich noch steigern, damals stand der Umsatz bei 1,8 Milliarden Dollar. Damit dürfte gesichert sein, dass das MOBA noch immer zu den meistgespielten und erfolgreichsten Titeln weltweit gehört.

Im Januar ging mit Patch 8.1 die neue Season an die Start, für die noch einmal an der Helden-Balance geschraubt wurde.

