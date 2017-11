Dass es teils große Änderungen in League of Legends mit dem Preseason-Patch geben wird, hatte Entwickler Riot Games bereits angekündigt. Jetzt wurden die Änderungen auf der Webseite und mithilfe eines Vorstellungsvideos genauer vorgestellt. Der Startschuss für die Vorsaison soll der 8. November 2017 sein. Damit werden zum einen die Runen komplett überarbeitet und mit den Meisterschaften zu einem System fusioniert. Sie werden für jeden Spieler kostenlos zur Verfügung stehen und sich in fünf Pfaden einteilen - insgesamt wurden 60 neue Runen entworfen. Statt passive Werte zu erhöhen, sollen durch die Pfade wie »Präzision«, »Dominanz« oder »Zauberei« bestimmte Spielstile gefördert werden.

Um die neuen Runen besser zu unterstützen, schrauben die Entwickler auch an der Spielbalance eines jeden LoL-Helden. Die Patch-Notes dieser Anpassungen findet ihr auf der entsprechenden Blogseite der Entwickler.

Unbegrenztes leveln

Riot kickt außerdem die Stufe 30 Levelbegrenzung aus dem Spiel. Mit Erscheinen des Patches gibt es keine Obergrenze für Stufenaufstiege mehr, sondern für jeden Levelaufstieg eine unverschlossene Truhe. Diese Kapseln genannten Truhen enthalten Championsplitter und blaue Essenzen. Bei gewissen Meilensteinen wie Level 50, 75 oder 100 warten spezielle Belohnungen wie Edelsteine, seltene Sticker, Emotes oder Ward-Skins auf den Spieler. Das System erinnert an die Blizzard-Spiele Overwatch oder Heroes of the Storm.

Die bisherige normale Spielerwährung EP wird mit blauen Essenzen zusammengelegt. Die blauen Essenzen werden damit zur allgemeinen Währung mit der sich alles kaufen lassen soll, was vor für EP oder Blaue Essenz erhältlich war. Die Preise im Shop bleiben gleich.

Rückerstattungen für kürzliche Käufe

Spieler, die bisher viel Zeit und Geld in das MOBA gesteckt haben, will Riot mit exklusiven Emotes und Rückerstattungen belohnen. So werden beispielsweise die Kosten für jede Rune, die zwischen dem zwischen 7. Dezember 2016 und 1. September 2017 mit EP gekauft wurden vollständig zurückerstattet. Für je ein Klasse-3-Zeichen, -Siegel und eine Klasse-3-Glyphe bekommt der Spieler 100 blaue Essenzen, wenn sie vor der Saision 2017 mit EP gekauft wurden.

Daneben wird es für kurze Zeit auch einen speziellen Shop geben für Spieler mit vielen blauen Essenzen auf ihrem Konto. Diese können für exklusive Skins (URFWarwick) oder und andere seltene Gegenstände ausgegeben werden.