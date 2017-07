Für League of Legends steht mit Runes Reforged eine der größten Veränderungen überhaupt an. Noch 2017 sollten Runen und Meisterschaften zu einem System zusammengelegt und gleichzeitig IP-Kosten abgeschafft werden. Das wird nicht nur das Meta von LoL, sondern auch den Geldfluss des Free2Play-Spiels stark beeinflussen.

Tausende Spieler haben über die Jahre viel von der Ingame-Währung IP in Runen gesteckt. Mit dem neuen kostenlosen System werden Unsummen an IP verpuffen. Zwar will Riot dafür eine Entschädigung ausschütten, bisher steht aber nicht fest, wie genau das aussehen soll.

Aber nicht nur die Spieler sind von der Veränderung betroffen - auch der Entwickler wird die Umstellung finanziell zu spüren bekommen, schreibt Riot-Mitarbeiter Nightcrawler im Forum:

"[…] letztlich wird Riot durch diesen Deal auch Geld verlieren. Womöglich sehr viel Geld. Wir haben intern sehr viel darüber debattiert - aber letztlich standen alle hinter dieser Entscheidung, bis ganz nach oben zu Tryndamere und Ryze. Ich will daraus keine große Sache machen. Aber das ist einer der Gründe dafür, warum wir so vorsichtig vorgehen. Ein anderer ist natürlich, dass wir einen Kernaspekt des Spiels so grundlegend überarbeiten und mit etwas ersetzen, von dem wir glauben, dass es besser ist."

Keine Kauf-Spirale mehr

Das alte Runensystem setzt indirekt Anreize, zusätzliches Echtgeld in LoL auszugeben. Da viele User ihre erspielten IP für Runen ausgeben mussten, um flexibel und wettbewerbsfähig zu bleiben, stand weniger Ingame-Währung zum Kauf von Champions zur Verfügung. Diese wurden stattdessen mit Riot Points (RP) gekauft, die man gegen echtes Geld erhält.

Mit der Runen-Umstellung im November 2017 werden IP-Kosten für Runen wegfallen. Jeder Spieler kann völlig frei wählen und hat damit wieder tendenziell mehr IP für Inhalte übrig, für die man zuvor den Geldbeutel gezückt hätte. Es gibt also weniger Grund für das Ausgeben von Euros.

Das neue Runen-Prinzip soll neue Anreize zum Experimentieren setzen und verschiedene Spielstile für alle Helden eröffnen. Das alte Runen- und Mastery-System war starr und bot wenig Spielraum für Neues.

