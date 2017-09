Sechs Jahre ist es her, dass der Reddit-User Bibly eine simple Idee hatte: Würde sich Singed aus League of Legends nicht erstklassig als Imker machen? Seitdem geisterte Beekeeper Singed immer wieder durch die Community - und jetzt hat er's endlich ins Spiel geschafft! Auf dem PBE von League of Legends wird der Skin bald verfügbar sein.

Der simple Reiz dieser auf den ersten Blick unsinnigen Idee liegt darin, wie gut sie zum Champion passt. Singed trägt im Spiel einen riesigen Tank mit Chemikalien auf dem Rücken und hinterlässt eine Spur giftiger Schwaden. Außerdem schleudert er klebrigen Schleim, um seine Feinde zu verlangsamen. Man ersetze den Tank mit einem Bienenhaus, die Giftspur mit Bienenschwärmen, den Schleim mit Honig - und voila!

Nur Bibly hat davon nicht mehr viel. "Das ist so bizarr!", kommentierte er auf reddit. "Ich wünschte, ich würde das Spiel noch spielen!" Sechs Jahre sind eben doch eine lange Zeit.

Quelle: Reddit