Die Summer Finals der European League of Legends Championship Series (EU LCS) werden am 2. und 3. September in Paris ausgetragen. Am Dienstag den 5. September zeigt der Sender ab 22 Uhr die Highlights der Veranstaltung im FreeTV. Als Moderator hat Sport1 Jona "Just Johnny" Schmitt von Deutschlands größter League-of-Legends-Community »Summoner's Inn« engagiert.

Während des Final-Wochenendes berichtet Sport1 in den Sozialen Kanälen über das Turnier und liefert Interviews, Hintergrundberichte und Impressionen von der Veranstaltung. Über das Hashtag #eSportsOnAir könnt ihr euch auf dem Laufenden halten. Auch im eSports-Channel auf Sport1.de und in der Sport1-eSports-App gibt es umfangreiche Infos.

World Championship im Herbst

League of Legends gilt als der am meisten gespielte eSports-Titel der Welt. Die EU LCS hat eine reguläre Saison und anschließende Playoffs, die in Spring und Summer Split aufgeteilt werden. Das Finale wird zwischen den Teams »Misfits« und »G2 Esports« ausgetragen. Der Gewinner qualifiziert sich für die League of Legends World Championship 2017, die im Herbst in China stattfindet. Im Spiel um Platz 3 treten »Fnatic« und »H2K« gegeneinander an.

