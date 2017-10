Legacy of Kain - Entwickler deuten Rückkehr der Serie an

Der letzte Teil von Legacy of Kain liegt schon einige Jahre zurück. 2003 erschien Defiance. Zwar waren mit The Dark Prophecy und Dead Sun weitere Titel in Planung, doch diese wurden später widerrufen. Die Entwickler von Crystal Dynamics haben der Spielreihe in letzter Zeit einige Tweets gewidmet, was für Spekulationen bei den Fans gesorgt hat. Anlässlich des #Inktobers, bei dem Künstler jeden Tag im Oktober ein Bild zeichnen, haben sie auf ihrer offiziellen Twitter-Seite ebenfalls Zeichnungen von Legacy of Kain veröffentlicht.

Hier die Tweets:

"I am Raziel, first-born of His lieutenants. I stood with Kain and my brethren at the dawn of the empire." pic.twitter.com/bRTHhxIaAo — CrystalD (@CrystalDynamics) October 20, 2017

"Raziel. You are worthy."

Joanna Wolska's #Inktober entry features our favorite wraith Raziel.

Check out more here: https://t.co/lH7fqgXQS4 pic.twitter.com/A0EoG2tlHy — CrystalD (@CrystalDynamics) October 13, 2017

Published in 1996 by @CrystalDynamics, Blood Omen: Legacy of Kain was the first of a legendary series introducing fans to Nosgoth. ????? pic.twitter.com/zForq2LB7q — CrystalD (@CrystalDynamics) October 12, 2017

Das wirft die Frage auf, ob die Tweets subtil eine Rückkehr der andeuten sollen. 2015 sagte der Lead Designer von Crystal Dynamics Michael Brinker gegenüber Finder noch, dass die Chance dafür bei 50 Prozent liegt.

Möglicherweise sollen die Tweets aber auch einfach nur das 25-jährige Bestehen des Entwicklerstudios zelebrieren. Bevor nicht weitere Hinweise auftauchen, raten wir also zumindest zu Vorsicht bei der Vorfreude.

