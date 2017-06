Legacy of Kain - Square Enix denkt über neue Spiele nach

Was würde passieren, wenn große Publisher Indie-Entwicklern die Möglichkeit geben würden, Lizenzen zu ihren großen Marken zu erstehen, um dazu neue Spiele zu entwickeln? Dieser hoch interessanten Frage geht aktuell Phil Elliott nach. Er ist bei Square Enix für das Indie-Programm zuständig und wollte auf Twitter wissen, was Fans der Spielserie Legacy of Kain von dieser Idee halten:

Wonder what the interest in the Legacy of Kain IP would be if we made it available to indies to license? — Phil Elliott (@Sly_Rebirth) June 13, 2017

Die Reaktionen und Antworten auf die Frage sind erwartungsgemäß sehr gemischt. Einige User fragen sich, was denn der Nachteil wäre, wenn ein Publisher wie hier im Falle Square Enix sowieso keine großen eigenen Pläne mehr mit der Marke habe. Schließlich wären auch kleine LoK-Spiele besser als keine neuen Spiele. Andere Fans dagegen würden sich eine vorsichtige und keine pauschale Vergabe der Lizenz wünschen - ihnen sei es wichtig, dass die Lore, Story und die Stimmung der Serie nicht zu sehr verwässert werden.

Auch auf reddit im r/Games-Bereich hat sich Elliott gemeldet und den Usern für die dort abgegebenen Antworten gedankt. Er betont aber, das noch nichts sicher sei und es sich wohl wirklich vorerst nur um ein Gedankenspiel handeln würde. Er freue sich aber darüber, dass es doch einige gäbe, die sich über eine solche Öffnung freuen würden.

"Thanks for all the comments here - mixed reactions, and it's by no means a certainty, but keen to understand how you'd feel about the possibility."

Die beste und wohl eindeutigste Antwort (der wir uns übrigens direkt anschließen würden) auf die Ausgangsfrage hat dieser User gegeben: