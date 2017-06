LG 60 Zoll UHD-TV nur 849€ - Heimkinoprodukte bei Amazon bis zu 63% reduziert

Heutzutage sind Wohnzimmer und Fernseher nicht mehr länger nur eine Konsolendomäne - auch der leistungsstarke Gaming-PC lässt sich an einen modernen Fernseher anschließen um so auf einer wirklich gigantischen Diagonale zu zocken. Praktischerweise bietet Amazon mit den LG-Tagesangeboten Unterstützung beim Aufrüsten des Wohnzimmers: Bis zu 63% lassen sich heute beim Kauf eines LG-Fernsehers oder einer Soundbar sparen.

Mit dabei der 60-Zoller LG UH615V, der dank großer Diagonale mit UHD sehr sinnvoll ausgestattet ist. 60 Zoll und UHD für nur 849€, noch vor gar nicht so langer Zeit wäre das undenkbar gewesen. Einzig die HDR-Unterstützung fällt eher zweckmäßig aus.

Besser macht es der LG OLED55C6D, der am anderen Ende der Preisskala angesiedelt ist, dank 55 Zoll (Curved) und UHD und brillantem OLED-Display aber auch eine einmalige Bildqualität bietet. HDR bringt mit den erstklassigen Kontrastwerten eines OLED-TV so richtig Spaß, vor allem in kompatiblen Spielen, die es bislang aber bevorzugt für Konsole gibt.

LG Heimkinoprodukte um bis zu 63% reduziert