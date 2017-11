Lioncast Gaming-Zubehör um bis zu 40% reduziert - Tagesangebote bei Amazon

Amazons heutiges Gaming-Tagesangebot stimmt bereits auf die anstehende Cyber-Week mit dem 24. November, dem Black Friday, als Höhepunkt ein: Bis zu 40% Preisnachlass gibt es auf Gaming-Zubehör von Lioncast, und das den ganzen Tag über.

Mit dabei ist unter anderem das Lioncast LX50 Gaming Headset, das sich dank abnehmbarem Mikrofon auch als Kopfhörer nutzen lässt. Lioncast aus Berlin setzt auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, was zahlreiche positive Bewertungen unter anderem bei Amazon bestätigen. Das LX50 ist sowohl am PC als auch an Konsolen wie der PS4 (Pro) und der Xbox One (S und X) sowie am Smartphone nutzbar. Zumindest solange noch ein Klinkenstecker vorhanden oder adaptierbar ist..

Lioncast Gaming-Zubehör um bis zu 40% reduziert

Mit dabei:

Alle Angebote bei Amazon