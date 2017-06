Little Nightmares - Avengers-Regisseure machen Videospiel zur Serie

Das im Frühjahr erfolgreich veröffentlichte Horror-Adventure-Spiel Little Nightmares von Bandai Namc soll als Serie verfilmt werden, berichtet Hollywood Reporter. Hinter der Produktion stehen die Brüder Anthony und Joe Russo (Captain America: Civil War), die derzeit mit den Dreharbeiten zu Marvels neuem Avengers-Film Infinity War alle Hände voll zu tun haben.

Aus diesem Grund treten sie lediglich als Produzenten der neuen Serie in Erscheinung, und überlassen die Regie dem Grusel-Spezialisten Henry Selick. Der Regisseur hat sich mit den Trickfilmen Tim Burtons Nightmare Before Christmas und Coraline einen Namen gemacht. Über die Serie selbst ist noch nicht viel bekannt. Produziert wird sie von DJ2 Entertainment, bekannt für die Videospiel-Verfilmungen Life Is Strange und Sonic the Hedgehog.

Grusel-Spiel Little Nightmares

Das Videospiel Little Nightmares erschien im April für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Im Mittelpunkt des Spiels steht das neunjährige Mädchen Six im großen gelben Regenmantel mit Kapuze. Six erwacht in einer unheimlichen Meeresstation und muss den Ausgang aus dem sogenannten Schlund finden. Dabei stellen sich ihr albtraumhaften Bewohner der Station in den Weg und durch ihre Größe von gerade einmal 30 Zentimeter stellen ganz normale Möbel eine enorme Herausforderung dar.

Spiel Little Nightmares im Test: Ein faszinierender Albtraum mit bösem Erwachen

Little Nightmares - Ein Rundgang durch die Welt des schaurigen Platformers ansehen