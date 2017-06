Little Nightmares - Expansion Pass mit neuen Story-Kapiteln angekündigt

Wie Bandai Namco verkündet, erhält das Horror-Abenteuer Little Nightmares mit »Geheimnisse des Schlunds« einen Expansion Pass, der die Spieler durch drei weitere Story-Kapitel gruseln lässt. Die drei neuen DLCs, die in einem Trailer zuvor bereits angedeutet wurden, sollen eine Parallelgeschichte zur Handlung des Hauptspiels erzählen.

Dabei erleben wir den Horror aber nicht mehr aus der Sicht der Protagonistin Six, sondern begleiten diesmal den Ausreißer »Kid« in die Tiefen des Schlunds. So sollen sich für die Spieler neue Perspektiven auf die Geschichte des Hauptspiels sowie neue Herausforderungen eröffnen, wie es in der Beschreibung zum Expansion Pass heißt.

Little Nightmares im Test - Ein faszinierender Albtraum mit bösem Erwachen

Der Expansion Pass kann ab sofort auf Steam oder GOG zu einem Preis von 9,99 Euro erworben werden. Der Kauf ermöglicht den Zugriff auf alle drei Kapitel. Er ist neben dem Basisspiel ebenfalls in der Complete Edition von Little Nightmares enthalten. Wann genau die neuen Kapitel freigeschaltet werden, wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Little Nightmares ist seit dem 28. April 2017 für PS4, Xbox One und den PC erhältlich.