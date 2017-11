Mit einem Harmony Link können Nutzer Geräte wie Smartphones oder Tablets als Fernbedienung für viele andere Geräte steuern, doch nicht mehr sehr lange. Im März 2018 wird Logitech den dafür notwendigen Cloud-Dienst abschalten und damit die Verbindung kappen. Aus dem Harmony Link wird dann Elektroschrott.

Große Verärgerung bei Besitzern des Geräts

Die Besitzer eines Harmony Link sind über diesen Schritt erwartungsgemäß nicht sehr erfreut, wie sich beispielsweise auf der Support-Webseite von Logitech sehen lässt.

Manche Nutzer werfen dem Hersteller vor, Hardware quasi nur auf Zeit an die Kunden zu vermieten. Es findet sich dort auch ein Hinweis auf die Ursache. Laut einem Logitech-Mitarbeiter läuft im März 2018 eine für den Betrieb notwendige Lizenz ab, die nicht erneuert wird, weil sich Logitech stattdessen auf das Harmony Hub konzentrieren will.

Ob eine Einstellung der Harmony Link aber dazu führen wird, dass die Kunden nun einem Harmony Hub vertrauen, bleibt abzuwarten. Laut den Aussagen im Forum und bei Reddit sorgt die Ankündigung eher dafür, dass sich manche gar kein Logitech-Produkt mehr kaufen möchten.

Rabatt für Harmony Hub

Logitech verärgerte einige seiner Kunden auch damit, dass beispielsweise der Begriff »class action lawsuit« (Sammelklage) in den Schimpfwörter-Filter des offiziellen Forums aufgenommen wurde. Inzwischen wird der Begriff aber wieder angezeigt. Manche Betroffene wären laut ihrer Aussage mit einem End-of-Life einverstanden, bei dem Logitech einfach den Support einstellt, die Geräte aber im aktuellen Zustand weiter funktionieren.

Die gekaufte Hardware, die an sich noch funktioniert, absichtlich unbrauchbar zu machen, sei aber nicht akzeptabel. Logitech versucht allerdings, die Wogen zu glätten und bietet allen Käufern, deren Produkt noch in der Garantiezeit liegt, ein kostenloses Upgrade auf ein Harmony Hub an, alle anderen erhalten 35 Prozent Rabatt.