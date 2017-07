Das kommende Runen-Update in League of Legends wird definitiv starke Auswirkungen auf das Meta und das Spielverhalten haben - so viel steht fest.

Nach der Ankündigung, Runen und Meisterschaften durch ein neues System abzulösen, gewährt Reinboom von Riot Games jetzt einen ersten Blick auf einige der neuen Skills, an denen derzeit gearbeitet wird. Diese sind zwar noch nicht final, machen aber bereits deutlich, dass sie künftig eine entscheidende Rolle beim Spielstil einnehmen werden.

Gleichzeitig erhöht sich die Flexibilität gegenüber dem alten Runen- und Mastery-System deutlich. Folgende Keystone-Fähigkeiten wurden vorgestellt:

Bloodlust: Champion-Kills stellen 15 % der fehlenden Lebenspunkte wieder her.

Champion-Kills stellen 15 % der fehlenden Lebenspunkte wieder her. Ruined King's Tribute: Während des Kampfes verursacht der nächste Angriff alle 4 Sekunden an allen Gegnern in der Nähe Schaden in Höhe von 3 % des eigenen maximalen Lebens und heilt abhängig vom Level 20-75 % davon.

Während des Kampfes verursacht der nächste Angriff alle 4 Sekunden an allen Gegnern in der Nähe Schaden in Höhe von 3 % des eigenen maximalen Lebens und heilt abhängig vom Level 20-75 % davon. Perfectionist: So lange man über 80 % Lebenspunkten bleibt, erhält man abhängig vom Level bis zu +20 Ability Power oder +14 Angriffsschaden (adaptiv).

So lange man über 80 % Lebenspunkten bleibt, erhält man abhängig vom Level bis zu +20 Ability Power oder +14 Angriffsschaden (adaptiv). Magical Footwear: Man erhält kostenlose Stiefel bei Minute 10, bis dahin kann aber keine Boots im Shop kaufen. Die Stiefel gewähren +10 Movement Speed.

Hier sind bereits einige sehr interessante neue Mechaniken zu erahnen, wie z.B. die neue Eigenschaft "adaptiv". Diese Fähigkeiten gewähren physischen oder magischen Schaden, abhängig vom Schwerpunkt des jeweiligen Item Builds.

Das überarbeitete Honor-System: Diese Belohnungen sind neu in LoL

Nachteile bei starker Spezialisierung

Außerdem ist zum ersten Mal im LoL-Meta eine deutliche Tendenz zu handfesten Nachteilen erkennbar: Für eine starke Spezialisierung werden bestimmte negative Effekte in Kauf genommen. Das Abwägen zwischen Vor- und Nachteilen wie bei Magical Footwear wird also offenbar ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der neuen Keystones sein.

Das neue Runensystem soll voraussichtlich mit dem Pre-Season-Update im November eingeführt werden.

