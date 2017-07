Riot Games hat eine Klage gegen Moonton eingereicht, den Hersteller des Spiels Mobile Legends. Das berichtet Slingshotesports. Der Vorwurf: Mobile Legends kopiere wesentliche Teile von League of Legends. Moonton geht wiederum in einem Statement in die Offensive und bezeichnet die Vorwürfe als falsch.

Riot sieht in seiner Klageschrift die Urheberrechte von LoL verletzt. Es seien Charaktere, Artworks, Map-Design, Einheiten und Schriftarten kopiert beziehungsweise nachgeahmt worden. In dem von Riot eingereichten Material sind die Ähnlichkeiten zum Teil frappierend. Allein das Logo von Mobile Legends scheint dem von League of Legends klar nachempfunden zu sein. Ähnliches gilt für die Karte Summoner's Rift und Helden wie Garen aus LoL.

Zuvor hatte Riot bei Google Play eine Beschwerde über das Mobile-Spiel eingereicht und die Entfernung aus dem Store gefordert. Moonton nahm das Spiel daraufhin für kurze Zeit vom Markt, veröffentlichte es wenig später ohne eine Erklärung erneut unter einem leicht veränderten Namen.

Zur Klage veröffentlichte der Mobile-Entwickler nun ein offizielles Statement mit einer kurzen und schroffen Antwort, die bei reddit veröffentlicht wurde. Die Presse verbreite negative und unwahre Berichte über Mobile Legends. Das Spiel sei urheberrechtlich abgesichert und man werde mit der Entwicklung fortfahren. Gegen Medien und Wettbewerber, die falsche Informationen verbreiten würden, behalte man sich rechtliche Schritte vor, so das Statement.