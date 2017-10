Wir hatten berichtet: Der britische Abgeordnete Daniel Zeichner hat seine Regierung gebeten, schärfere Glückspielregelungen für Lootboxen zu prüfen. Der Vorstoß erwuchs aus einem Treffen mit dem Reddit-Nutzer Artfunkel. Er überbrachte Zeichner das Anliegen, das derzeit viele Spieler umtreibt. Lootboxen und Lootbox-Mechaniken werden derzeit in Großbritannien und Europa nicht als Glücksspiel erfasst.

Zeichner hatte zwei Fragen bei der britischen Regierung eingereicht, da auf der Insel Man andere Regulierungen gelten und dort Ingame-Items als Geldwert im Sinne des Glücksspielgesetzes gelten:

Jetzt hat die Regierung in einem hier nachlesbaren Statement geantwortet. Das zeigt immerhin, dass sie die Wichtigkeit der heiß geführten Debatte erkennt. Allerdings könnte die Antwort von Tracey Crouch, Ministerin für Digitales, Kultur, Medien und Sport, Lootbox-Kritiker enttäuschen.

In der knappen Antwort verweist Crouch auf ein Papier, das bereits im März 2017 von der britischen Glücksspielkommission veröffentlicht wurde und sich um Ingame-Glücksspiel und Lootboxen dreht.

Weiter gibt Crouch an:

"Wenn Items aus einem Videospiel außerhalb der Spielplattform gehandelt oder getauscht werden können, dann haben sie einen Geldwert. Und wenn das Glücksspiel mit solchen Items britischen Konsumenten ermöglicht wird, dann wird eine Lizenz der Glücksspielbehörde benötigt. Falls man keine solche Lizenz hält, dann hat die Kommission eine Reihe an Möglichkeiten, dagegen vorzugehen.



Kinder und gefährdete Personen davor zu schützen, durch Glücksspiel geschädigt oder ausgenutzt zu werden, ist eines der Kernziele der Glücksspielregulierung in Großbritannien und der Regierung. Die Glücksspielkommission hat eine Reihe an Maßnahmen in der Hand, um gegen illegales Glücksspiel vorzugehen. Anfang des Jahres hat die Glücksspielkommission erfolgreich jene Täter strafrechtlich belangt, die über eine für Kinder zugängliche Webseite illegales Glücksspiel mit Ingame-Items angeboten hatten - die erste Regulierungsbehörde weltweit, die so etwas getan hat.



Die Regierung erkennt die entstehenden Risiken, die durch die zunehmende Annäherung von Glücksspiel und Videospielen entstehen. Die Glücksspielkommission überprüft den Fall weiter und wird die weiteren Marktentwicklungen im Auge behalten."