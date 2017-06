Luther - Serienhit mit Idris Elba wird nun doch verlängert

Idris Elba, der demnächst als Revolvermann in Stephen Kings Fantasy-Epos Der Dunkle Turm (The Dark Tower) in die Kinos kommt, wird nun doch sehr zur Freude der Fans seine Erfolgsserie Luther fortsetzen.

Völlig überraschend kündigt die BBC eine fünfte Staffel der Crime-Serie an. Neben Hauptdarsteller Idris Elba als scharfsinnigen DCI John Luther, zeigt sich erneut Neil Cross als Schöpfer der Serie für die Drehbücher verantwortlich.

Luther: Fünfte Staffel in Arbeit

Die neue fünfte Staffel umfasst vier Episoden (wie schon Staffel 2 + 3) und soll nächstes Jahr in Produktion gehen. Idris Elba freut sich bereits auf die neue Staffel, über die Handlung wollte er aber bei der Ankündigung via BBC noch nichts verraten.

"'Und jetzt?' ist die brennende Frage, die Idris und ich häufig zu hören bekommen haben. Wir haben uns diese Frage auch immer wieder gestellt, wie es mit John Luther weitergeht. Es gibt so viel, was wir noch nicht wissen. So viel unerledigtes. [...] Wir werden ergründen, was als nächstes passiert, bestätigt Neil Cross."

Neue Folgen in 2019?

Wann die neue Staffel auf BBC und hierzulande voraussichtlich auf ZDF an den Start geht, wird noch bekannt gegeben. Mit der Produktion im nächsten Jahr kann man von einem Start frühstens in 2019 ausgehen. Unklar ist noch, wer von den bisherigen Schauspielkollegen wieder mitspielen wird.

Lange Zeit war auch von einem US-Remake der britischen Erfolgsserie die Rede, jedoch verlief die Suche nach einem Hauptdarsteller im Sand. Idris Elba selbst sollte neben Neil Cross die US-Serie produzieren, jedoch nicht selbst die Hauptrolle spielen.