Der Marktanteil von Windows bei den Desktop-Betriebssystemen liegt zwar stabil bei über 90 Prozent und Windows 10 ist trotz aller Kritik sehr erfolgreich. Daher erstaunt das Ergebnis einer Umfrage in den USA. Verto Analystics hat 6.000 Nutzer eines Windows-PCs befragt und wollte wissen, ob sie beim Kauf ihres nächsten Laptops oder Desktop-Rechners ein Produkt von Apple kaufen werden.

Auch Mac-Besitzer wurden nach einem möglichen Wechsel zu Windows gefragt. Bei Letzteren wollen 98 Prozent weiter bei Apple bleiben, doch unter den Windows-Nutzer zeigt sich ein ganz anderes Bild.

Große Wechselbereitschaft unter Windows-Nutzern

Fast 21 Prozent der Nutzer mit einem Windows-Laptop und 25 Prozent der Desktop-Nutzer wollen zu einem Mac wechseln und das sogar schon innerhalb der nächsten sechs Monate. Gerade die Windows-Nutzer mit einem höheren Einkommen von 150.000 US-Dollar oder mehr pro Jahr wollen besonders oft wechseln.

Seltsamerweise trifft das aber auch auf die Nutzer mit einem besonders geringen Einkommen zu. Verto Analytics versucht, dieses Resultat damit zu erklären, dass die Befragten mit geringem Einkommen oft noch Teenager oder noch nicht 30 Jahre alt waren und das damit eine Unterstützung durch Eltern wahrscheinlich sei.

Zweifel an einem tatsächlichen Wechsel

Weltweit hat Apple einen Marktanteil von rund sieben bis acht Prozent, in den USA liegt er meistens etwas höher. Doch eine riesige Umstiegswelle von einem Viertel oder gar Fünftel aller Windows-PCs auf Macs erscheint auch in den USA recht unwahrscheinlich. Apple hätte vermutlich nicht einmal genügend Rechner auf Lager oder die Produktionskapazitäten, um so eine hohe Nachfrage in nur sechs Monaten bewältigen zu können. Es dürfte vermutlich auch bei den Befragten einen gewissen Unterschied zwischen dem Wunsch zu einem Wechsel und der tatsächlichen Umsetzung geben.

Quelle: Verto Analytics