Machen's Comics besser? - Die fiesesten Marvel-Bösewichte

Wer träumt nicht davon, einmal ein Superheld zu sein. Gerade Videospiele machen es möglich, doch wenn man ehrlich ist, sind doch eigentlich ihre Gegenspieler die interessanteren Charaktere. Gerade das Marvel Cinematic Universe bietet neben einer Fülle an Superhelden wie Iron Man, Hulk und Co. auch jede Menge Superschurken.

Doch wer ist der wirklich fieseste Bösewicht von allen? Wir stellen die wichtigsten Bösewichte aus den Marvel-Filmen vor.

Baron Wolfgang von Strucker

Darsteller: Thomas Kretschmann

Filme: Avengers 2: Age Of Ultron, Captain America 2: The Winter Soldier

Thomas Kretschmann schlüpft in Avengers 2: Age Of Ultron erneut in die Rolle des Gegenspielers Baron Wolfgang von Strucker, der schon am Ende von Captain America: The Winter Soldier als Anführer von HYDRA zu sehen ist. Er ist im Besitz von Lokis Zepter und führte Experimente an den Zwillingen Quicksilver und Scarlet Witch durch und wurde dafür von Ultron bestraft.

König Laufey

Darsteller: Colm Feore

Film: Thor

Der König Laufey der Frostriesen ist der leibliche Vater von Loki und Herrscher über Jotunheim. Im ersten Thor-Solofilm gelingt es ihm mit Hilfe von Loki nach Asgard einzudringen. Er hat due Absicht, Thors Vater Odin zu töten. Doch Loki vereitelt den Plan.

General Thaddeus Ross

Darsteller: William Hurt

Filme: Der unglaubliche Hulk und Captain America 3: Civil War

General Thaddeus Ross der US Air Force leitete eine Forschungsgruppe für die Erschaffung eines Supersoldaten. Auch Bruce Banner gehörte zum Team, jedoch ahnte er da noch nichts von den Experimenten und als bei seiner Gammastrahlenforschung etwas schief geht, verwandelt sich Banner in den unglaublichen und unberechenbaren Hulk. Als Außenminister zwingt Thaddeus Ross die Avengers in Civil War das umstrittene Sokovia-Abkommen zu unterschreiben. Doch Captain America und sein Team stellen sich gegen ihn.

Algrim

Darsteller: Adewale Akinnuoye-Agbaje

Film: Thor 2: The Dark Kingdom

Algrim diente als treuer Offizier dem Dunkelelfen-Anführer Malekith und auch wenn er in Thor 2 nicht die Oberschurkenrolle inne hat, ist der riesige Kämpfer schließlich für den Tod von Thors Mutter Frigga (Rene Russo) verantwortlich und verletzt Loki (Tom Hiddleston) scheinbar tödlich.