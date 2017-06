Das Böse in Filmen - Ranking: Die besten Schurken der Filmgeschichte

Zur großen Themenwoche widmen wir uns dem Bösen in Spielen. Das abgrundtief Böse kommt aber auch in Filmen vor und sorgt mit manch einem Schurken für Angst und Schrecken. Ob legendäre Horrorgestalten, brutale Serienkiller oder knallharte Comic-Bösewichte, ohne die Gegenspieler wären Filme nur halb so gut.

Wir zeigen die 25 bösartigsten und besten Schurken der Filmgeschichte. Kleiner Ausblick: Erwarten Sie nicht nur Monster oder Fieslinge! Auch ein tierischer Vertreter hat es ins Ranking geschafft.

Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auch die Reihenfolge mag dem ein oder anderen nicht wirklich gefallen. Sie kennen einen besseren Filmschurken? Verraten Sie ihn uns doch in den Kommentaren!

Platz 25: Pennywise

Film: Stephen Kings Es (It)

Darsteller: Tim Curry, Bill Skarsgård

Den Anfang macht der gefürchtete Horror-Clown Pennywise aus Stephen Kings Es (It). Aus der Kanalisation heraus lockt er unschuldige Kinder in den Tod. Zu Auswahl stand in erster Linie Tim Currys legendäre Darstellung als Horrorgestalt aus der 1990er Verfilmung der gleichnamigen Buchvorlage.

Ob sein Nachfolger Bill Skarsgård als diabolischer Clown Pennywise in der Neuverfilmung Es von Regisseur Andrés Muschietti (Mama) auch nur annähernd an Tim Currys Darstellung herankommt, bleibt abzuwarten. Kinostart ist am 28. September 2017.

Platz 24: Jason Voorhees

Film(reihe): Freitag, der 13.

Darsteller: Ari Lehman, Kane Hodder (u.a.)

Der Serienkiller Jason Voorhees hat schon so manchen Jugendlichen um den Schlaf gebracht. In der erfolgreichen mehrteiligen Horrorfilm-Reihe macht der zu Tode gekommene Jason Jagd auf seine vermeintlichen Peiniger. Jedes Jahr aufs neue müssen Jugendliche bei ihrem Campingausflug um ihr Leben fürchten, wenn Jason mit seiner Machete um sich schlägt und ein Blutbad anrichtet.

Die Reihe umfasst inzwischen zwölf Filme und auch diverse Videospiele. Erst kürzlich ist das Videospiel Freitag, der 13. erschienen, eine filmische Fortsetzung der klassischen Horror-Reihe lässt weiter auf sich warten. Übrigens hat Jason erst beim dritten Film seine legendäre Hockeymaske auf, zuvor trägt er einen Kartoffelsack.

Platz 23: Predator

Film(reihe): Predator

Darsteller: Kevin Peter Hall, Kyle Strauts (u.a.)

Im Jahr 1987 ging Actionstar Arnold Schwarzenegger in Predator mit seiner Elite-Einheit im Dschungel gegen den außerirdischen, blutrünstigen und hervorragenden Jäger Yautja vor. Die blutige Hetzjagd auf das gefährliche Wesen wurde danach in mehreren Filmen fortgesetzt, auch ein Aufeinandertreffen mit dem Alien aus der gleichnamigen Filmreihe gab es schon. Derzeit arbeitet Regisseur Shane Black an einem neuen Predator-Film, der im Sommer 2018 in die Kinos kommt - jedoch ohne Arnie, wie von vielen Fans gehofft.

Platz 22: Loki

Film(reihe): Thor

Darsteller: Tom Hiddleston

Loki gehört zu den beliebtesten Schurken im Marvel Cinematic Universe. Schon in der ersten Comic-Verfilmung Thor (2011) trachtet er nach dem Leben des Donnergottes und buhlt um die Gunst seines Stiefvaters Odin, für den er sogar seinen leiblichen Vater tötete.

Tom Hiddleston spielt die Schurkenrolle jetzt schon in drei Marvel-Filmen und wird als nächstes in Thor 3 (Kinostart: 26. Oktober) wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein. Welche bösartigen Intrigen er diesmal ausheckt, bleibt abzuwarten.

Platz 21: Xenomorph

Film(reihe): Alien

Darsteller: Bolaji Badejo (u.a.)

Ridley Scott legte mit dem Science-Fiction-Horror Alien den Grundstein für eine erfolgreiche und beliebte Filmreihe. Während sich im Kultfilm aus dem Jahr 1979 Sigourney Weaver als Ellen Ripley mit dem brutalen und erbarmungslosen außerirdischen Wesen, genannt Xenomorph, anlegt, wurde inzwischen die Filmreihe mit Sequels, Prequels und Spin-offs erfolgreich fortgesetzt. Erst kürzlich brachte Regisseur Ridley Scott mit Alien: Covenant ein weiteres Prequel in die Kinos, das sich der Entstehungsgeschichte des Alien widmet. Weitere Filme sollen folgen.