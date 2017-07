Die beiden Sportspiele Madden NFL 17 und NBA 2K17 erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit. Laut dem Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) haben beide Spiele im Juni 2017 den Meilenstein von 100.000 verkauften Kopien seit Release auf der PlayStation 4 erreicht. Dafür haben sie nun den BIU Sales Award in Gold erhalten.

Wie gut sich die Spiele im Vergleich auf dem PC verkaufen, darüber hat der BIU keine Zahlen veröffentlicht - nun, bei Madden ist die Frage auch hinfällig, das letzte Madden kam 2007 für den PC, NBA 2K erscheint jedoch auch stets parallel für PC-Spieler. Dennoch sind die Erfolge auf der PS4 ein deutliches Zeichen dafür, dass die beiden Titel von EA beziehungsweise 2K und damit auch der US-Sport generell in Deutschland eine breite Fangemeinde besitzen.

Auch seit American Football hierzulande im Free TV übertragen wird, sind die Einschaltquoten des Super Bowls seit 2009 stetig gewachsen (mit einem kleinen Einbruch 2017). Dies könnte Electronic Arts womöglich einen Anreiz liefern, die Madden-Reihe auf den PC zurückzubringen. Der nächste Serienableger Madden NFL 18 wird derweil am 25. August (nur) für PS4 und Xbox One erscheinen. NBA 2K18 wiederum erscheint am 15. September nicht nur für Konsole, sondern auch auf PC.

Gegen den Sportspiel-Giganten FIFA 17 sehen Madden und NBA mit ihren 100.000 verkauften Kopien allerdings eher bescheiden aus. Die aktuelle Fußball-Simulation von EA hat erst im Mai die Grenze von 1,5 Millionen verkauften Spielen überschritten und das allein auf der PS4.