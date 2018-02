Mafia 3 - Entlassungswelle bei Entwickler Hangar 13

Mafia 3 konnte in den ersten vier Monaten nach Release (Oktober 2016) über fünf Millionen Exemplare verkaufen. Ein klarer Verkaufserfolg. Trotzdem berichtet Kotakus Jason Schreier jetzt darüber, dass Mafias Entwickler Hangar 13 offenbar diverse Mitarbeiter entlassen musste. Publisher 2K veröffentlicht dazu folgendes Statement:

"2K bestätigt die Mitarbeiterkürzungen bei Hangar 13. Dieser Schritt ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Ressourcen des Teams so verteilt werden, dass der Erfolg der langfristigen Pläne gewährleistet werden kann. Diese Kürzungen werden 2K nicht dabei beeinträchtigen, Projekte fertigzustellen, die sich aktuell in Entwicklung befinden. Wir nehmen solche Angelegenheiten niemals auf die leichte Schulter und arbeiten mit den betroffenen Kollegen zusammen, um sie zu unterstützen und nach alternativen Optionen für sie innerhalb unseres Konzerns Ausschau zu halten."

Einer anonymen Quelle von Kotaku zufolge habe Hangar 13 2017 vordergründig damit verbracht, das nächste Projekt des Teams in eine konkrete Form zu gießen. Eine mögliche Idee wurde erst kürzlich verworfen: Ein Third-Person-Spiel mit reichlich Action, in dem Spieler durch Kämpfe Musik generieren.

Konkrete Zahlen zu den Entlassungen wurden derweil nicht veröffentlicht. Es bleibt also offen, wie groß diese Entlassungswelle ausfällt. Auf Basis von Stellenausschreibungen des Entwicklers gab es im vergangenen Jahr einige Theorien darüber, dass Hangar 13 an einem weiteren Open-World-Shooter arbeitet, diesmal allerdings mit Multiplayer-Fokus arbeitet (wir berichteten darüber in einem eigenen Artikel). Bei Mafia 3 handelte es sich übrigens um das erste Spiel der Entwickler.