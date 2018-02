Mario Kart Tour - Nintendos Kult-Rennspiel kommt für iOS und Android

Nintendo hat auf seiner aktuellen Investorenkonferenz und auf Twitter ein neues Mario Kart angekündigt. Das Besondere: Es wird für iOS- und Android-Geräte kommen und damit das erste Mario Kart für Smartphones werden. Die Veröffentlichung des bereits in Entwicklung befindlichen Spiels ist für das kommende Geschäftsjahr geplant, das im März 2019 endet. Auf Twitter schrieb Nintendo lediglich: "Die schwarz-weiß karierte Flagge wurde schon gehoben, die Ziellinie ist nahe."

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z