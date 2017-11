Marvel Heroes - Disney stampft Free2Play-Rollenspiel ein

Marvel Heroes bietet seit 2013 Fans von Action-Rollenspielen die Chance, mit Dutzenden von Superhelden und -schurken die Welt zu retten. Das Spiel erinnert in seiner Grundmechanik an Diablo, bietet eine recht umfangreiche Story-Kampagne und die übliche Jagd nach neuem Krams. Trotz eines Relaunchs 2016 und Konsolenportierungen für PS4 und Xbox One ziehen Disney und Marvel jetzt den Stecker.

Die Zusammenarbeit zwischen Entwickler Gazillion Entertainment und dem großen Publisher endet. Die Server werden am 31. Dezember 2017 abgeschaltet. Über die genauen Hintergründe äußern sich die Entwickler nicht.

Marvel Heroes finanziert sich seit Tag 1 als Free2Play-Spiel über Ingame-Käufe. Die aktuelle Spielerzahl auf Steam beläuft sich auf rund 350 - selbst mit den anderen Spielern auf Konsolen scheint die Zahl nicht groß genug zu sein, um die Server und Entwickler weiterhin zu unterhalten.

