Marvel - Iron Man & Co feiern 10 Jahre Superheldenfilme aus dem MCU

Marvel blickt auf 10 Jahre erfolgreiche Superheldenfilme aus dem Marvel Cinematic Universe zurück. Zum großen Jubiläum gibt es nun ein gigantisches Klassenfoto mit knapp 80 Schauspieler und Filmemacher aus den bisher 18 Marvel-Filmen, aufgenommen am Set von Avengers 3.

Hier lohnt sich ein genauer Blick mit der Lupe, denn es gibt viel zu entdecken, angefangen mit Iron Man-Darsteller Robert Downey Jr. als allerersten Superheld im MCU bis hin zur Comic-Legende Stan Lee und natürlich Marvel-Chef Kevin Feige und Mastermind hinter dem MCU.

Marvel Studios kicks off its yearlong 10th anniversary celebration with a behind-the-scenes look at the class photo featuring 79 actors and filmmakers from across the Marvel Cinematic Universe! pic.twitter.com/ZeUsdDNKkH