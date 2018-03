Zum baldigen Kinostart von Marvel's Avengers: Infinity War verrät nun einer der vielen Superhelden-Darsteller, dass er nach der großen Schlacht gegen Thanos nicht mehr ins MCU zurückkehren möchte - unabhängig, wie sein Schicksal dort aussieht. Die Rede ist von Schauspieler Chris Evans, der von Anfang an als Superheld Captain America im Marvel Cinematic Universe dabei ist.

Chris Evans hat nach über 10 Jahren Captain America genug

Nach über 10 Jahren mit drei Solo-Filmen und diversen Auftritten an der Seite seiner Avengers-Kollegen scheint es für den Cap-Darsteller Chris Evans genug zu sein. Da trifft es sich gut, dass sein Vertrag mit Marvel nun ausläuft, wie übrigens bei vielen anderen Superhelden-Darstellern der ersten Stunde auch.

Und während wir weiterhin darauf hoffen, dass uns Iron Man, Thor, Hulk & Co. noch darüber hinaus erhalten bleiben, gibt Chris Evans nun offiziell seinen Ausstieg als Captain America aus den Marvel-Filmen bekannt.

In einem Interview mit der New York Times erklärte er, dass man am besten selbst aussteigen sollte, bevor man rausgeworfen wird. Evans bestätigte schon vor einiger Zeit, dass er sich gerne anderen Aufgaben widmen möchte und künftig auch als Regisseur tätig sein will. Sein Regiedebüt gab er mit dem Film Before We Go im Jahr 2014.

Ist damit das Schicksal von Cap besiegelt?

Nun befürchten Fans der Marvel-Filme zu Recht, dass Evans mit seinem Ausstieg schon einen wichtigen Hinweis auf sein Schicksal als Superheld Captain America gegeben hat. Dafür spricht eine letzte Aussage von Marvel-Chef Kevin Feige, demnach nicht alle bekannten und beliebten Helden die Schlacht gegen den übermächtigen Thanos unbeschadet überstehen werden.

Auch die beiden Drehbuchautoren Christopher Markus und Stephen McFeely bestätigten zuletzt, dass der Abschied mehrerer Helden ansteht. Jedoch heißt es noch lange nicht, dass damit auch der Filmtod seiner Figur gemeint sei. Vielmehr ist es der Abschluss seiner Geschichte.

Wie es Captain America und seinen Superhelden-Kollegen ergeht, könnt ihr am 26. April in Avengers: Infinity War auf der großen Kinoleinwand miterleben. Ein Jahr später folgt Avengers 4 in den Kinos, als Abschluss der dritten Phase des MCUs.