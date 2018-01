In wenigen Monaten melden sich Iron Man & Co im dritten Avengers-Film auf der großen Leinwand zurück. Und während Fans das gigantische Zusammentreffen der vielen Marvel-Superhelden gegen den mächtigen Thanos entgegenfiebern, wurde nun der zweite Teil des Avengers-Films abgedreht.

Zum Ende der Filmarbeiten von Avengers 4 fand am Filmset eine kleine Feier mit Cast und Crew der Comic-Verfilmung statt. Schließlich haben die beiden Regisseure Anthony und Joe Russo die Filme Avengers 3 & 4 fast an einem Stück gedreht. Nach monatelanger Arbeit war die Freude groß, als die letzte Klappe fiel.

Zur Feier des Tages gab es auch eine beeindruckende Torte für alle, die von einem mächtigen Thanos gekrönt wurde, wie die Macher via Twitter mit einem Bild bestätigten.

Marvel's Avengers 3 & 4 im Kino

In Avengers 3 & 4 legen sich die vielen Superhelden aus dem Marvel Cinematic Universe gegen den mächtigen Thanos (gespielt von Josh Brolin) an, der die Macht über die Galaxie für sich beansprucht. Um seine finsteren Pläne zu vereiteln, schickt Marvel eine gewaltige Fülle an Superhelden in den Kampf: angefangen von Iron Man, Thor, Hulk bis hin zu Doctor Strange, Ant-Man, Spider-Man bis hin zu Guardians of the Galaxy.

Dabei wird es Opfer geben, bestätigte Marvel-Chef Kevin Feige zuletzt in einem Interview. Demnach wird nicht jeder Superheld die Schlacht überleben. Denn mit Avengers 4 schließt Marvel Phase 3 des MCUs ab und legt den Grundstein für ein neues Zeitalter mit einer neuen Generation von Superhelden und Bösewichte.

Avengers: Infinity War kommt am 26. April 2018 in die deutschen Kinos, gefolgt von Avengers 4 am 25. April 2019.