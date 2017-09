Die Macher von Legacy of Kain und den neuen Tomb-Raider-Spielen arbeiten schon seit einer Weile im stillen Kämmerlein an The Avengers Project. Bislang ist offiziell noch kaum etwas über das Marvel-Superheldenspiel bekannt, aber Jobausschreibungen bei Crystal Dynamics geben nun erste Hinweise.

Das Team sucht einen führenden Leveldesigner mit einem tiefen Verständnis für "die sozialen Implikationen von geteiltem Gameplay". Seine Aufgabe sei es, die Entwickler bei der Erstellung von hochmodernen Online-Erfahrungen anzuführen und als "Champion für Online-Komponenten im Studio" zu dienen.

Diese Ausschreibung gilt zwar nicht ausdrücklich für The Avengers Project, aber es liegt nahe, dass Crystal Dynamics aktuell nach Mitarbeitern für dieses neue und wichtige Projekt sucht, das vermutlich noch am Anfang seiner Entwicklung steht.

Actionadventure mit den Avengers

Ein anderes Jobangebot für einen Kampfsystem-Designer bezieht sich gar ausdrücklich auf den Marvel-Titel - und verrät weitere Details. Kandidaten sollen ein Kampfsystem für ein coverbasiertes Third-Person-Actionadventure entwickeln.

Sie würden dabei mit den KI-Programmierern zusammenarbeiten, um Feindverhalten sowohl für Stealth-Mechaniken als auch "Angriffs-Kampfsysteme" zu gestalten.

Zuletzt ist das Studio noch auf der Suche nach einem Netzwerk-Ingenieur, der an der Online-Architektur seiner Spiele arbeitet. Allem Anschein nach wird The Avengers Project also ein online-fokussiertes Third-Person-Actionspiel, in dem Deckung und Tarnung wichtige Rollen spielen. Genauere Details wollen Crystal Dynamics aber erst 2018 verraten. Publisher Square Enix plant außerdem eine ganze Reihe weiterer Spiele im Marvel-Universum.

