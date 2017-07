Marvel's Luke Cage - Netflix-Serie: Diese beiden Schurken spielen in Staffel 2 mit

Im nächsten Jahr geht voraussichtlich die neue Netflix-Serie Marvel's Luke Cage mit der zweiten Staffel weiter. Zum Produktion-Start der neuen Folgen gibt Marvel die Besetzung bekannt und kündigt zwei neue Gegenspieler für Mike Colter als Titelheld an: Bushmaster & Nightshade.

Neue Schurken: John McIver & Tilda Johnson

Die beiden Neuzugänge werden von Mustafa Shakir (The Night Of) als John McIver/Bushmaster und Gabrielle Dennis (Rosewood) als Tilda Johnson/Nightshade gespielt.

John McIver aka Bushmaster wird als Gangsterboss und Geldgeber der Unterwelt von Harlem beschrieben, der auf Rache aus ist. Auch er wurde im Gefängnis dem gleichen Experiment gezwungen, wie unser Titelheld Luke Cage. Dadurch hat er seine Superkräfte erhalten und ist sogar in der Lage, anderen die Energie zu entziehen.

Tilda Johnson aka Nightshade wird als brillante Ärztin beschrieben, die eine Karriere als kriminelle Wissenschaftlerin einschlägt und sich diversen kriminellen Untergrundorganisationen anschließt. In den Comics hat sie sogar Captain America in einen Werwolf verwandelt.

Weitere Besetzung zu Staffel 2

In den neuen Folgen gibt es auch ein Wiedersehen mit Simone Missick, Rosario Dawson, Alfre Woodard und Theo Rossi.

Wann die zweite Staffel Marvel's Luke Cage mit Mike Colter als Superheld im Kampf gegen Verbrecher und Gangster in Harlem an den Start geht, wird noch bekannt gegeben.

The Defenders ab August am Start

Zuvor gibt es ein Wiedersehen mit Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones und Iron Fist in der neuen Netflix-Serie The Defenders, die am 18. August 2017 auf Netflix an den Start geht.

Für nächstes Jahr ist außerdem die zweite Staffel von Marvel's Jessica Jones und die dritte Staffel von Marvel's Daredevil angekündigt.