Marvel's Runaways - Neue Superhelden-Serie geht im Mai an den Start

Nach einem erfolgreichen US-Start bringt der Pay-TV-Sender Syfy die neue Serie Marvel's Runaways ins deutsche Fernsehen. Start der ersten Staffel ist für den 9. Mai angekündigt.

Jugendliche kämpfen gegen ihre Schurken-Eltern

In der Serie stellt eine Gruppe von Jugendlichen mit Schrecken fest, dass ihre Eltern Oberschurken sind. Als Mitglieder einer geheimen Organisation namens The Pride schrecken sie nicht einmal vor Menschenopfer zurück. Als die sechs Jugendlichen Alex, Nico, Karolina, Gert, Chase und Molly ungewollt Zeuge ihrer Machenschaften werden, beschließen sie von zu Hause fortzulaufen. Dabei entdecken sie ihre eigenen (Super-)Kräfte, von denen sie bisher keine Ahnung hatten.

Zur Besetzung gehören Rhenzy Feliz (Teen Wolf), Lyrica Okano (The Affair), Virginia Gardner (Zoo), Ariela Barer (Atypical), Gregg Sulkin (Pretty Little Liars), Allegra Acosta (Just Add Magic), sowie Angel Parker (The Strain), Ryan Sands (The Wire), Annie Wersching (The Vampire Diaries), Kip Pardue (Outcast), Ever Carradine (The Handmaid's Tale), Kevin Weisman (Goliath), James Marsters (Buffy - Im Bann der Dämonen) und Julian McMahon (Charmed - Zauberhafte Hexen). Hinter der Serie stehen Josh Schwartz und Stephanie Savage, die Macher der Serienhits O.C., California und Gossip Girl.

Marvel's Runaways: Staffel 2 bereits in Arbeit

Die US-Serie Marvel's Runaways geht ab dem 9. Mai 2018 auf Syfy an den Start. Die zehn Episoden der ersten Staffel werden immer mittwochs um 21.00 Uhr ausgestrahlt.

In den USA wird sie auf dem Streaming-Anbieter Hulu gezeigt. Eine zweite Staffel mit 13 Folgen ist bereits in Arbeit.