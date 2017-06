Das Internet. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2017 - und irgendein österreichischer Entwickler hat dafür gesorgt, dass überall im Netz über ein mögliches Ende der unendlichen Weiten diskutiert wird. Konkreter ging es dabei um Mass Effect: Andromeda, EAs Weltraum-Epos. Hier warten die Fans gespannt auf eine Singleplayer-DLC-Erweiterung (man spekuliert über einen Quarianer-DLC) - und plötzlich kursierte die Meldung, dass genau dieser DLC gecancelt wurde. In einem Posting von diesem ominösen Sinclair Networks hieß es:

Das klang in der ursprünglichen Meldung schon merkwürdig, und entpuppt sich jetzt auch als Quatsch. Auch wenn die Mass-Effect-Marke bis auf weiteres keine großen Nachfolger mehr sehen wird, bedeutet das für die DLCs von Andromeda nicht das Aus. Der Producer von Andromeda, Fernando Melo, macht das in einem Tweet nochmal ausdrücklich klar:

While we can't talk about future yet, I can def say we build our own dlc/patches for our games and don't hire fake companies to do so.