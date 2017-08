Mass Effect: Andromeda - Patch 1.10 für den Multiplayer veröffentlicht

Auch wenn der Multiplayer bei einem riesigen Singleplayer-Titel wie Mass Effect: Andromeda eher nettes Beiwerk ist, kann er doch ein spaßiger Zeitvertreib mit Freunden und Kollegen sein. Wer auch jetzt noch den Multiplayer spielt, kann sich über den neuen Patch 1.10 freuen.

Im Gegensatz zum Singleplayer, der nach der Schließung von BioWare Montréal nun definitiv keine DLCs mehr erhält, hat der Multiplayer nach dem Release noch fleißig Updates bekommen, die ihn unserer Einschätzung nach auch deutlich verbessert haben.

Das neue Mehrspieler-Update bringt aber keine großen Änderungen mehr, sondern tüftelt nur ein wenig an den Veteran-Rängen herum und passt die Naladen-Explosion so an, dass sie mit Eis- oder Feuermunition Schaden macht. Auch einige Bugs wurden behoben. Die ausführlichen Patch-Notes finden sich hier:

