Meltdown adé - Chinesischer Hersteller präsentiert eigene 8-Kern-CPUs

Der chinesische Hersteller Zhaoxin will AMD und Intel Konkurrenz machen: Mit der Baureihe KX-5000 will die Firma CPUs mit bis zu acht Kernen auf den Markt bringen, die gegenüber der Sicherheitslücke Meltdown unempfindlich sein sollen. Zhaoxin gehört zum großen Teil der chinesischen Regierung und ist Teil der Initiative zur Förderung heimischer Produktion.

Wie Heise mit Bezugnahme auf einen Bericht von Wikichip.org berichtet, kündigte Zhaoxin kürzlich zwei neue Baureihen an, die KaiXian 5000 (KX-5000) und die KaisHeng 20000 (KH-20000). Die KX-Baureihe orientiert sich an Intels Core i3- und i5-Prozessoren und kommt mit vier bis maximal acht Kernen auf den Markt. Sie soll über Taktraten von 1,8 bis 2,0 GHz verfügen und einen 4,0 bis 8,0 MByte großen L2-Cache aufweisen. Die KH-Baureihe setzt auf zwei Modelle mit je acht Kernen, Taktrate und L2-Cache sind identisch zur KX-Serie.

Für die neuen CPUs hat Zhaoxin eine x86-Mikroarchitektur namens WuDaoKou entwickelt, die auf einer 28 nm-Struktur basiert und für die Meltdown-Sicherheitslücke nicht anfällig sein soll. Angriffe über Spectre sind laut Hersteller theoretisch möglich, aber äußerst schwer umsetzbar. WuDaoKou geht aus der Zhang-Jing-Architektur hervor, die Wikichip zufolge auf Isaiah-II von VIA-Centaur basiert.

Darüber hinaus besitzen die CPUs eine integrierte GPU-Einheit sowie Dual-Channel DDR4-Speicher und bieten eine Datenrate von bis zu 2400 MT/s. Laut Zhaoxin sollen die neuen Prozessoren eine um 25 Prozent schnellere Single-Thread- und eine um 40 Prozent schnellere Multi-Core-Performance aufweisen. Dementsprechend fällt auch die Größe der CPU-Einheit aus: Mit 2,1 Milliarden Transistoren und einer Die-Größe von 187 mm² übertrifft die KX-5000-Bauhreihe die ZX-C-Vorgänger deutlich.

Für die Zukunft hat Zhaoxin bereits angekündigt, die Aufholjagd gegen AMD und Intel weiter vorantreiben zu wollen. Laut Wikichip soll die siebte KX-Generation (KX-7000) bereits die Performance von AMDs Zen-2-CPUs übertreffen. Dafür möchte der Hersteller auf eine 10 nm- oder 7 nm-Architektur, DDR5 und eine höhere Taktrate setzen.

