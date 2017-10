Men in Black - Spin-off für 2019 angekündigt - ohne Will Smith und Tommy Lee Jones

Nun also doch: Sony Pictures hat die Arbeit an einer Fortsetzung seiner erfolgreichen Filmreihe Men in Black wieder aufgenommen und kündigt ein Spin-off für 2019 in den Kinos an.

Spin-off: Neue MiB-Agenten übernehmen

Das angekündigte Spin-off soll nun die Filmreihe wiederbeleben und von einer neuen Generation von MiB-Agenten handeln. Jedoch wird es wohl kein Wiedersehen mit Will Smith und Tommy Lee Jones als Agent J und Agent K geben.

Das Drehbuch schreiben Matt Holloway und Art Marcum, die zuletzt die Vorlagen für Marvels Iron Man und Michael Bays Transformers: The Last Knight verfassten. Wer die Regie führen wird, steht noch aus. Auch ist noch keine Besetzung bekannt. Dafür steht bereits ein US-Kinostart für den 17. Mai 2019 fest.

Men in Black: Zukunft von MIB 23 weiterhin offen

Die Science-Fiction Komödie Men in Black (1997) mit Will Smith und Tommy Lee Jones basiert auf einer gleichnamigen Comic-Reihe. Regisseur Barry Sonnenfeld inszenierte dabei nicht nur den ersten Film, sondern setzte auch die beiden Fortsetzungen Men in Black II (2002) und zehn Jahre später Men in Black 3 in Szene.

Vor zwei Jahren schon war die Rede von einer Fortsetzung zur erfolgreichen Trilogie. Zunächst hieß es, dass eine Frau als MiB-Agentin die Nachfolge von Will Smith antreten soll. Dann plante Sony mit einem etwas kuriosem Crossover mit der Komödien-Reihe 21 Jump Street. So sollte unter dem Titel MIB 23 die Chaoten-Cops Schmidt & Jenko (gespielt von Jonah Hill und Channing Tatum) auf die Men in Black treffen. Doch inzwischen liegt das Filmprojekt auf Eis.