Metal Gear Survive - Kommt mit Mikrotransaktionen und Always On

Nach ersten Vermutungen hat Konami nun die Bestätigung geliefert: Das kommende Metal Gear Survive wird über Always-On-Pflicht und Mikrotransaktionen verfügen.

Man muss beim Spielen also permanent online sein, selbst in der Einzelspieler-Kampagne. Konami begründet das damit, dass man so einen flüssigen Übergang zwischen Singleplayer und Koop gewährleisten kann. Außerdem können so auch nach dem Launch regelmäßig neue Inhalte hinzugefügt werden. Metal Gear Survive soll eine etwa 15- bis 20-stündige Kampagne bieten.

Ingame-Store mit Boostern

Um das bei den Spielern unbeliebte Duo komplett zu machen, wird es auch Mikrotransaktionen im Spiel geben. Man kann in einem Ingame-Store Coins als virtuelle Währung für echtes Geld erwerben, sie aber auch während des Spielens freischalten. Das ist nicht neu für die Marke: Auch Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain verfügte unter Kojima schon über Ingame-Käufe. Dort ließ sich zum Beispiel die eigene Spielerbasis im Online-Modus mit Echtgeld gegen Schäden versichern.

Aktuell sieht es so aus, als würde der Store vor allem verschiedene Booser anbieten, die zum Beispiel die Ressourcen-Produktion erhöhen. Im Gegensatz zu früheren Metal Gears spielen neben dem Schleichen auch Survival, Basenbau und Crafting eine große Rolle. Bis zum Release am 20. Februar kann sich das Angebot aber natürlich noch ändern.

Wer schon jetzt ins Spiel reinschnuppern will, kann das auf PS4 und Xbox One tun, wo aktuell noch bis zum morgigen 22. Januar die Beta läuft.