Metal Gear Survive verzeichnet aktuell nicht den höchsten Kurs bei seiner Community. Die Stimmung für das Spin-Off sah schon vor Release nicht allzu sonnig aus, weil das Survival-Monster-Gekloppe vielen Fans zu sehr von dem Kern der Serie abweicht. Dann gab's Tumult, weil das Spiel ziemlich gewagte Mikrotransaktions-Methoden auffährt (10 Euro für einen zusätzlichen Speicherstand). Und jetzt stockten auch die Server zum Release des Spiels.

Zumindest um die letzte Baustelle kümmert sich Konami: Wer sich vor dem 27. Februar 2018 einen Avatar in Metal Gear Survive erstellt hat, erhält eine Entschädigung für die technischen Schwierigkeiten - in Form von Premium-Währung, die man sich sonst mit echtem Geld kaufen kann. 100 SV.

Zum Vergleich: Das ist ein Zehntel der Summe, die ein zusätzlicher Spielstand kostet. Außerdem gibt's einen einen Premium Boost Pass, der einen Tag anhält.

#MGSurvive: We know there's been some bumps during launch and we're working hard to sort out the final issues. As an apology, we're giving away 100 SV Coins & 1 Premium Boost pass (1 day) to everyone who created an avatar before 2/2 14:59 (JST). Login to redeem your bonus. (1/3)