Endlich, Konami sorgt für Gleichberechtigung! Nachdem Konsolenspieler Metal Gear Survive bereits im Januar ausprobieren konnten, startet am 16. Februar eine zweite Open Beta und diesmal sind auch wir PC-Zocker eingeladen.

Drei Missionen auf zwei Maps sollen wir in der Vorabversion ausprobieren können. Nicht nur allein, sondern mit bis zu vier Spielern im Koop. Zudem soll es tägliche Spezialmissionen geben. Beta-Teilnehmer bekommen sogar einen kleinen Ingame-Bonus für das fertige Spiel, sobald sie einen Charakter in der Beta erstellt haben.

Wer das Survival-Abenteuer im Metal Gear-Universum antesten will, sollte sich allerdings nicht zu viel Zeit lassen, die Beta endet bereits am 18. Februar wieder. Eine Exakte Start- und Endzeit sind noch nicht bekannt.

Metal Gear Survive - Screenshots ansehen

Keys benötigt ihr keine, die Teilnahme an der Beta und der Download erfolgen einfach über Steam. Wer übrigens schon an der ersten konsolenexklusiven Beta teilgenommen hat und wieder auf PS4 und Xbox One zocken will, darf sich freuen: Auf den Konsolen müsst ihr den Client nicht erneut komplett herunterladen, stattdessen gibt es nur einen Patch.

Das Spiel schickt euch in eine fremde Dimension, in der euch eklige Kristall-Zombies das (Über-)Leben schwer machen. Kollege Tobi hat schon mal probeweise einigen Schlurfern die kristallisierten Rüben weggeschossen. Seine Eindrücke lest ihr in unserer Preview zu Metal Gear Survive.

