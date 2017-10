Microsoft Surface Book 2 - Verbraucherschützer urteilen ohne Test

Consumer Reports ist eine Verbraucherschutzorganisation in den USA und ungefähr mit der Stiftung Warentest zu vergleichen. Wie bei der deutschen Organisation sind die Berichte und Tests nicht immer unumstritten, aber trotzdem für viele Verbraucher bei einer Kaufentscheidung wichtig.

Keine Empfehlungen für Microsoft-Surface-Produkte

Vor einigen Monaten hatte Consumer Reports aufgrund von Berichten mit Problemen der Surface-Reihe von Microsoft allen getesteten Geräten den Status »Empfohlen« aberkannt und ging sogar noch einen ungewöhnlichen Schritt weiter. Auch alle anderen Tablets und Laptops von Microsoft, egal welcher Bauart, könnten nicht empfohlen werden.

Microsoft hatte darauf mit einer Stellungnahme reagiert, laut der die Behauptungen von Consumer Reports nicht mit dem Support-Aufwand bei Microsoft übereinstimmen und daher auch nicht die Erfahrungen der Kunden mit Surface-Geräten entsprechen. Davon hatte sich Consumer Reports aber nicht beeindrucken lassen.

Microsoft Surface Book 2 vorab schon ohne Empfehlung

Nun hat Microsoft mit dem Surface Book 2 eine neue Generation der Produktreihe angekündigt, die im November 2017 in den USA veröffentlich werden soll. Obwohl der Laptop also noch gar nicht erhältlich ist, hat ein Sprecher von Consumer Reports laut Bezinga erklärt, dass man das Gerät zwar im November testen will, aber nicht in der Lage sein wird, es zu empfehlen. Die Entscheidung, keine Microsoft-Laptops und -Tablets zu empfehlen, sei immer noch gültig.

Die Vorab-Verurteilung eines noch nicht einmal veröffentlichten Produkts sorgt verständlicherweise erneut für Diskussionen über den Wert, den Tests von Consumer Reports für Verbraucher tatsächlich haben können. Selbst wenn die älteren Surface-Produkte Probleme im gemeldeten Umfang gehabt hätten, sollte das Surface Book 2 laut Meinung mancher Nutzer nur aufgrund der eigenen Qualitäten empfohlen oder nicht empfohlen werden. Auch die Glaubwürdigkeit von Consumer Reports wird in Zweifel gezogen.