2014 waren Bitcoins noch nicht so stark in den Schlagzeilen wie heute und auch »nur« rund 660 US-Dollar wert. Doch der Rapper Curtis Jackson, besser bekannt als 50 Cent, hatte damals bei seinem neuen Album »Animal Ambition« auch eine Möglichkeit angeboten, seine Musik mit Bitcoins zu bezahlen.

Besonders populär scheint diese Bezahlmöglichkeit zwar nicht gewesen zu sein, aber immerhin erhielt 50 Cent auf diese Weise rund 700 Bitcoins für sein fünftes Album.

Heute 7,7 Millionen US-Dollar wert

Das waren damals auch schon 460.000 US-Dollar und damit eine nicht zu verachtende Summe, aber für den erfolgreichen Künstler wohl nicht viel Aufmerksamkeit wert. Seitdem hatte der Rapper die Bitcoins nicht mehr beachtet und letztlich sogar vergessen.

Nun hat 50 Cent seine Coins aber wiederentdeckt - und inzwischen sind aus den 460.000 US-Dollar über 7,7 Millionen Dollar geworden. Laut Techcrunch hat der Rapper die Meldungen dazu inzwischen auch bestätigt. »Nicht schlecht für einen Jungen von der South Side. Ich bin so stolz auf mich. Ich werde ehrlich sein, ich habe vergessen, dass ich diesen Mist gemacht habe. LOL«.

Schulden erst 2017 ganz abbezahlt

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Rapper im Jahr 2015 in finanzielle Schwierigkeiten geriet und seine damals immerhin 23 Millionen US-Dollar an Schulden erst letztes Jahr ganz abbezahlen konnte, nachdem er durch eine ausgerichtliche Vereinbarung Geld erhalten hatte. Mit seinem Fund der 700 Bitcoins dürfte seine finanzielle Situation nun also wieder recht gut sein.

Wie sich die Käufer seines Albums aus dem Jahr 2014 fühlen, wenn sie den damaligen Kaufpreis in heutige US-Dollar umrechnen, kann man sich in etwa denken. Den legendären Rekord von 10.000 Bitcoins für eine Pizzalieferung wird aber wohl niemand mehr schlagen, solange die Krypto-Währung nicht in extreme Probleme gerät.