Minecraft - Neuer Rekord mit 74 Millionen aktiven Spielern

Kaum zu glauben, aber Minecraft hatte im Dezember 2017 seinen bisher spielerreichsten Monat seit Release. Insgesamt spielten in diesem Zeitraum etwa 74 Millionen Spieler, das erzählte die neue Minecraft-Chefin Helen Chiang im Gespräch mit Popsugar.

Das Klötzchen-Abenteuer schlägt damit selbst aktuelle Spieler-Magneten wie PUBG oder Fortnite Battle Royale und rückt damit in die Nähe der knapp 100 Millionen monatlichen Spieler des Dauerbrenners League of Legends - immer noch eines der meistgespielten Spiele der Welt.

Chiang ist nach dem Weggang ihres Vorgängers Matt Booty, der seit kurzem die Microsoft Game Studios überwacht, die neue Vorsitzende von Mojang. Und scheinbar hat sie das Unternehmen in einem sehr guten Zustand übernommen. Rechnet man sämtliche Plattformen zusammen, hat sich Minecraft über 144 Millionen Mal verkauft.

Diese Zahlen sind natürlich auch deswegen möglich, weil Microsoft und Mojang kaum ein System ausgelassen haben und Minecraft mittlerweile auf sämtlichen aktuellen stationären und mobilen Geräten erhältlich ist.

PUBG vs. Minecraft: Kampf um den Titel "Meisterverkauftes Spiel der Welt"

Auf diese imposante Spielerbasis ruht sich Helen Chiang aber nicht nur aus und kündigt im Interview für 2018 weitere Inhaltserweiterungen an. So sollen die aquatischen Biome mit einem großen Update um eine neue Flora und Fauna erweitert werden. Daneben soll bald auch der Online-Marktplatz seinen Weg auf die Nintendo Switch finden und eine komplett neue Grafik-Engine ist ebenfalls in der Mache.

Minecraft-Großprojekte - Screenshots von »Kingdom of Galekin« ansehen