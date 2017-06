Die Entwickler des Sandbox-Spiels Minecraft geben den Release der Version 1.12 der PC-Version bekannt. Das Update mit dem Namen »World of Color« fügt eine ganze Reihe von Änderungen (und Papageien!) ein, allen voran die namensgebenden neuen Farboptionen auf Basis der »Jonni Palette 0.2«.

Wolle, Schafe, Betten, Banner und auch Sand und - ganz neu: Terracotta- und Beton-Steine - erleuchten nun in insgesamt 16 kräftigen, neuen Farben.

Abseits der farbenfrohen neuen Bauoptionen und -materialien (erwähnten wir die Papageien?) gibt es mit dem Patch auch ein neues Rezepte-Buch und Fortschritts-System - dies soll das Spiel vor allem für Einsteiger zugänglicher machen, damit diese zum Herstellen von Gegenständen kein parallel zum Spiel offenes Wiki im Browser mehr benutzen müssen.

Last but not least: Papageien sind die neue passive Mobs, die auch als Haustiere gezähmt werden können. Natürlich gibt es auch die in vielen bunten Farboptionen.

Change Log für 1.12: The World of Color