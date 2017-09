Die geplanten Lootbox- und Mikrotransaktion-Mechaniken im Singleplayer-Actionspiel Mittelerde: Schatten des Krieges sorgt bereits vor dem Release des Titels für starke Kontroversen. Im Gespräch mit den Kollegen von Eurogamer verteidigt der Game-Director Bob Roberts von Monolith die Entscheidung. Im Wortlaut sagt er:

"Selbstverständlich haben wir unser Spiel so gestaltet, dass es auch ohne diese Dinge funktioniert und dass die Implementierung dieser [Mechaniken] dich nicht vom eigentlichen Spiel abhalten.



Original-Zitat: Obviously we have tuned our game so it works without those things and that including them does not distract from the rest of it."