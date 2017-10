Das Test-Embargo für Mittelerde: Schatten des Krieges ist gefallen, einige Tage vor dem Release am 10. Oktober kann die Spielepresse damit ihre Reviews und Wertungen veröffentlichen.

Nachdem der Vorgänger, Schatten von Mordor, wie aus dem nichts kam und mit seinem Nemesis-System für eine echte Überraschung sorgen konnte, sind die Erwartungen an den zweiten Teil ungleich höher. Gelingt es dem Entwickler Monolith erneut, mit cleveren Ideen zu punkten oder baut man nur auf den bekannten Systemen auf?

Mittelerde: Schatten des Krieges im Test auf GameStar.de

Bevor wir internationale Tester zu Wort kommen lassen, hier der Wertungsspiegel:

Matt Miller zeigt sich im Test für Game Informer, eines der bekanntesten internationalen Magazine, von Schatten des Krieges begeistert und vergibt 9.5 von 10 Punkten:

Am anderen Ende des Wertungsspiegels finden wir die Meinung von Phil Kollar, der gemeinsam mit seinem Kollegen Chris Plante auf Polygon eine 7.5 vergeben hat:

Beim Thema Mikrotransaktionen und Lootboxen, das schon vorab für hitzige Diskussionen sorgte, zeigen sich die Tester uneins. Einige bemängeln, das Schatten des Krieges dem Spieler am Ende des Spiels einen unnötig langen, langweiligen Grind abverlangt - mit der klaren Absicht, zum Kauf von Lootboxen zu verleiten. So etwa Peter Bathge von PC Games, der eine 81 von 100 vergeben hat:

"Im Test fühlten wir uns nie dazu genötigt, Geld auszugeben. Oder besser: fast nie. Denn die erwähnten Schattenkriege und der stetig gleiche Grind auf dem Weg zur Endsequenz brachten unseren Geduldsfaden mehrmals an die Grenze der Belastbarkeit. Warum also nicht einfach ein paar hochstufige, epische Orks im Shop kaufen, damit die eigene Festung bestücken und so die auf Dauer immer gleichen Abwehrschlachten schneller hinter sich bringen?



Dass Monolith und Warner Bros. Interactive diesen Schlussakt so gestaltet haben, ist eine bedenkliche Entwicklung. Denn hier wird ganz eindeutig aus wirtschaftlichen Gründen in Gameplay-Mechaniken eingegriffen und gerade die treuesten Fans (die natürlich die echte Schlusssequenz sehen wollen) werden auf die Folter gespannt und dazu verführt, vielleicht doch mal im Shop vorbeizuschauen.



Dabei sei noch einmal betont: Das Kaufen von Lootboxen, egal ob mit echtem Geld oder der (reichlich vorhandenen) Ingame-Währung, geschieht auf komplett freiwilliger Basis. Wer den Grind nicht scheut und sich die Verbündeten lieber auf, sagen wir "ehrliche" Weise besorgt, erlebt das komplette Spiel, ihm wird nichts weggenommen. Außer vielleicht seine Zeit, das Free2Play-Konzept lässt grüßen."