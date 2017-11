Talions Abenteuer in Mittelerde: Schatten des Krieges gehen weiter - auf Wunsch sogar endlos! Publisher Warner hat auf Twitter eine ganze Reihe kostenloser DLCs angekündigt und gleich die Release-Termine verraten.

Weitere Gratis-DLC sollen 2018 folgen. Außerdem erscheint am 21. November zusammen mit den endlosen Schattenkriegen auch der erste kostenpflichtige Inhalt aus dem Expansion Pass: Die Orks des Slaughter Tribe bringen neue Missionen, Festungsdesigns, Monumente und ein legendäres Item-Set mit. Kurz darauf folgt am 12. Dezember der Outlaw Tribe und 2018 dann die beiden Story-Erweiterungen Blade of Galadriel und Desolation of Mordor.

