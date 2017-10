Motorola Moto G5 Plus nur 219€ - Tagesangebot bei Amazon

Auch nach der Übernahme durch erst Google und dann Lenovo bietet Motorola hochwertige Smartphones mit gutem Preis-Leistungsverhältnis an. Eines der aktuellsten Geräte ist das Moto G5 Plus, das erst in diesem Jahr auf den Markt gekommen ist und dennoch schon mit einem Rabatt von 27% angeboten wird.

Das Smartphone nutzt einen Octacore-Prozessor mit flotten 2,0 GHz Taktfrequenz, 3,0 GByte RAM und einen Festspeicher von 32 GByte. Dieser ist dank MicroSD und Adoptable Storage bequem erweiterbar. Positiv sticht auch der große 3.000-mAh-Akku hervor, der für gute Laufzeiten sorgt. Aus der Oberklasse leiht sich Motorola Funktionen wie eine wasserabweisende Nanobeschichtung und einen Fingerabdrucksensor aus. Als Betriebssystem kommt Android 7 zum Einsatz, ein Update auf Android 8 ist bereits in Aussicht gestellt.

Motorola Moto G5 Plus Smartphone 5,2 Zoll FHD, Octacore, 3+32GB, Android 7 für nur 219€