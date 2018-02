Harte neue Fakten zu Mount & Blade 2: Bannerlord zu bekommen, ist nicht so einfach, sind die Entwickler bei TaleWorlds doch recht schweigsam, was den genauen Entwicklungsstand ihres Spiels angeht. Immerhin liefern sie auf ihrer eigenen Website immer wieder kleinere Info-Häppchen: am 22. Februar etwa ein Interview mit Engine-Programmierer Gökhan Uras.

Darin berichtet er unter anderem von den größten Herausforderungen in seinem Arbeitsbereich - am interessantesten waren jedoch seine Aussagen zum Modding-Potenzial von Bannerlord. Da die Entwickler um die Macht der Mods wissen, die Mount & Blade: Warband bis heute lebendig halten, böten der neue Editor und das Scripting-System die Möglichkeit, zugleich einfach und tiefgreifend am Spiel zu drehen.

Von kleineren Elementen wie einem Kleidungs- oder Skelett-Editor über die Terrain-Bearbeitung mit externen Daten bis zum möglichen Einsatz von C#-Scripts, mit denen sich neue Spielmechaniken basteln lassen, soll der Editor dafür sorgen, dass auch Bannerlord gut bei den Moddern ankommt. Nur erscheinen muss das Spiel dann auch - angekündigt wurde es bereits 2012.

Die Entwickleraussage im englischen Original

"The modding capability of the game. The modding community did wonders with Warband, I can't even imagine what they will come up with our brand new editor and scripting system. Our editor is very feature rich! It contains smaller tools like a resource browser, particle editor, cloth editor, atmosphere editor, skeleton editor, flora editor, material editor and texture editor. We have a prefab system in place to easily reuse entity hierarchies across scenes. We have a very detailed terrain editing system for painting height maps, texture layers and floras, and you can also easily import height maps and layer weights from outside sources to modify in the editor. We also support real-time reloading of resources to ease our artists' workflow. Aside from building scenes, modders can add C# scripts to any entity to create any mechanic they want to achieve mod specific behaviours."