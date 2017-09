MSI Z270 Gaming Plus Mainboard nur 88€ - Angebote bei Notebooksbilliger.de

Der Gaming-PC ist immer nur so stabil wie sein Mainboard. Auch wenn Mainboards in den letzten Jahren stark an Bedeutung für die Gesamtgeschwindigkeit verloren haben ist die Wahl des passenden PC-Unterbaus noch immer nicht unwichtig. Das MSI Z270 Gaming Plus zeigt sich da von der besten Seite: Trotz des sehr niedrigen Tagespreises von nur 88€ bietet es vier Steckplätze für DDR4-RAM, 2x PCIe 3.0 x16 (wobei der zweite Port nur mit 4x angebunden ist) und 4x PCIe 3.0 1x. Für moderne SSDs ist 1x M.2 mit PCIe 3.0 4x-Geschwindigkeit vorgesehen, SATA 6Gb ist aber selbstverständlich ebenfalls ausreichend vorhanden (6x). Komplettiert wird die Ausstattung mit USB 3.0, VGA, DVI und Displayport für Intels integrierte Grafik.

Der Sockel 1151 eignet sich für aktuelle Intel-CPUs wie den Core i7-7700K, allerdings verbaut Intel weitere Upgrade-Pfade da die kommenden 8000er-CPUs einen neuen Chipsatz voraussetzen. Zum Ersetzen eines veralteten oder abgerauchten Mainboards eignet sich das MSI Z270 Gaming Plus aber hervorragend.

Achtung: Beim angebotenen Mainboard handelt es sich um eine Tagesangebot, die unten genannten weiteren Angebote sind hingegen bis zum kommenden Montag gültig.

