Wenn unser Rollenspiel-Experte Maurice Weber einen Diablo-Klon empfiehlt, sollte man ihn sich anschauen, selbst wenn man - wie ich - vor dieser News noch nie etwas von MU Legend gehört hat. Und jetzt ist dafür ein hervorragender Zeitpunkt

Das Action-Rollenspiel aus Korea ist seit November in der offenen Beta spielbar, die vor Kurzem um ein spannendes Feature erweitert wurde: die Fraktionskriege. Im PvP treten dort ganze Gilden gegeneinander an, um sich gegenseitig Gebiete abzuluchsen.

Der Kniff an MU Legend ist sein MMO-Aspekt. Grundsätzlich prügeln wir uns im Diablo-Stil durch Monsterhorden, sammeln Loot und leveln unseren Charakter auf. Nur dass wir hier auch anderen Spielern begegnen können, die das Gleiche tun. Mit denen schließen wir uns spontan zu Gruppen zusammen und gehen gemeinsam auf die Jagd. Oder wir hauen uns im PvP die Rübe ein. Die Stärken und Schwächen des Spiels erklärt euch Maurice in seiner Preview auf Basis der geschlossenen Beta.

Laut Dennis Czybulka, dem COO von Webzen Dublin, waren die Fraktionskriege das letzte Update für die Beta. Das Team konzentriere sich nun voll und ganz auf die Release-Version, die auch eine neue Klasse, den Spellbinder, beinhalten soll.

Die arbeiten sollen noch im ersten Quartal 2018 abgeschlossen sein. Ein Release von MU Legend bis Ende März ist also sehr wahrscheinlich. Am Ende der Beta soll es zudem keinen Wipe geben. Ihr könnt also jetzt schon loszocken und behaltet eure Fortschritte beim Wechsel zum fertigen Spiel.

Quelle: Webzen